Edirne Asker Hastanesi Şehitliği\'nde anma programı düzenlendi

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Hafız Ali İmran Bektaş, Kur'an-ı Kerim okudu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'den sonra en büyük askeri şehitliğin Edirne'de olduğunu söyledi.

Edirne Asker Hastanesi'nde, Balkan Savaşları'ndan Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan zorlu yolda vatanın dört bir köşesinden gelerek cephede yaralanan askerlerin zor şartlar altında tedavi ediliğini belirten Sezer, "Sargı bezlerinin tükendiği, tıbbi imkansızlıkların ve amansız salgın hastalıkların sürdüğü en çetin günlerde dahi 'vatan sağ olsun' diyerek nefeslerini teslim eden binlerce şehidimiz burada yatıyor." dedi.

Sezer, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Şehitliğin, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Milli Mücadele'den günümüze uzanan bağımsızlık iradesinin sarsılmaz sembolü olan Mehmetçiğin şehadet mührüyle tescillenmiş bir sadakat abidesi olduğunu ifade eden Sezer, "Bir asrı aşkın zaman önce bu topraklara emanet edilen Mehmetçiklerimizin bugün halen daha isimleriyle anılıyor olması milletimizin şehitlere olan vefasının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bizim medeniyetimizde şehitlik yalnızca toprağı uğruna canını feda eden bir kahraman değildir. Şehit, adı yaşatılan, emaneti korunan, ailesi baş tacı edilen ve hatıra nesillerden nesillere aktarılan en büyük değerimizdir." diye konuştu.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de şehitlerin bıraktığı emaneti koruyup gelecek nesillere güvenle teslim etmenin önemli olduğunu belirtti.

Geçmişini bilen milletlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüdüğünü vurgulayan İriş, "Edirne genelinde eğitim gören öğrencilerimizin tarih derslerinden en az birini Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde ve şehrimizin diğer tarihi mekanlarında yapmalarını sağlamalıyız. Öğrencilerimiz yalnızca tarih konusunu öğrenmemeli. Üzerinde yaşadıkları toprakların hangi fedakarlıklarla vatan haline geldiğini de yerinde görmelidirler." ifadesini kullandı.

Dua ile devam eden tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, şehit aileleri ve gaziler ile kurum temsilcileri katıldı.