Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma programı düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Asker Hastanesi Şehitliği\'nde anma programı düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Hafız Ali İmran Bektaş, Kur'an-ı Kerim okudu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'den sonra en büyük askeri şehitliğin Edirne'de olduğunu söyledi.

Edirne Asker Hastanesi'nde, Balkan Savaşları'ndan Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan zorlu yolda vatanın dört bir köşesinden gelerek cephede yaralanan askerlerin zor şartlar altında tedavi ediliğini belirten Sezer, "Sargı bezlerinin tükendiği, tıbbi imkansızlıkların ve amansız salgın hastalıkların sürdüğü en çetin günlerde dahi 'vatan sağ olsun' diyerek nefeslerini teslim eden binlerce şehidimiz burada yatıyor." dedi.

Sezer, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Şehitliğin, Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Milli Mücadele'den günümüze uzanan bağımsızlık iradesinin sarsılmaz sembolü olan Mehmetçiğin şehadet mührüyle tescillenmiş bir sadakat abidesi olduğunu ifade eden Sezer, "Bir asrı aşkın zaman önce bu topraklara emanet edilen Mehmetçiklerimizin bugün halen daha isimleriyle anılıyor olması milletimizin şehitlere olan vefasının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bizim medeniyetimizde şehitlik yalnızca toprağı uğruna canını feda eden bir kahraman değildir. Şehit, adı yaşatılan, emaneti korunan, ailesi baş tacı edilen ve hatıra nesillerden nesillere aktarılan en büyük değerimizdir." diye konuştu.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş de şehitlerin bıraktığı emaneti koruyup gelecek nesillere güvenle teslim etmenin önemli olduğunu belirtti.

Geçmişini bilen milletlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüdüğünü vurgulayan İriş, "Edirne genelinde eğitim gören öğrencilerimizin tarih derslerinden en az birini Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde ve şehrimizin diğer tarihi mekanlarında yapmalarını sağlamalıyız. Öğrencilerimiz yalnızca tarih konusunu öğrenmemeli. Üzerinde yaşadıkları toprakların hangi fedakarlıklarla vatan haline geldiğini de yerinde görmelidirler." ifadesini kullandı.

Dua ile devam eden tören şehitliğin gezilmesiyle son buldu.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman, şehit aileleri ve gaziler ile kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
EdirneGüncelSon Dakika

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Türkiye’den denizlerde bir ilk Yerli üretim dev gemi suya indirildi Türkiye'den denizlerde bir ilk! Yerli üretim dev gemi suya indirildi
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yeni evli çiftin sır ölümü Jandarma bu detaya odaklandı Yeni evli çiftin sır ölümü! Jandarma bu detaya odaklandı
Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket Sürücü sadece 15 yaşındaydı Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket! Sürücü sadece 15 yaşındaydı
17:24
Fenerbahçe’de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
Fenerbahçe'de genel kurula sunulan 9 dev projeye onay verildi
16:53
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Virgil Van Dijk bombası
16:24
İrlanda’nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
İrlanda'nın kalecisi Bazunu, İsrail maçlarında oynamayı reddetti
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 17:33:23. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei