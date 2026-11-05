Edirne Barosu Başkanı Yıldırım, Vali Sezer'in iadeiziyaretini makamında kabul etti

Edirne Barosu Başkanı Yıldırım, Vali Sezer'in iadeiziyaretini makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım'a iadeiziyarette bulundu. Sezer, baro başkanlığına seçilen Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü; Yıldırım da ziyaret nedeniyle Sezer'e teşekkür etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım'a iadeiziyarette bulundu.
Sezer, baro başkanlığına seçilen Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Yıldırım, Sezer'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
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