Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı

Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın, mazbatasını Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende aldı. Törende ayrıca Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi. Akın, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek, belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Devir teslim töreninde ise önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve adil, dürüst ve eşitlikçi bir yönetim sergileyeceğini söyledi.

04.04.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın mazbatasını aldı.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Muhammet Korkmaz, Akın'a mazbatasını takdim etti.

Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Akın, avukat olarak görev yaptığı adliyede belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek de Akın'a görevinde başarı diledi.

Daha sonra CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere bir araya gelen Akın, Atatürk Anıtı'na da çelenk sundu.

Devir teslim gerçekleşti

Edirne Belediyesinde ise devir teslim töreni gerçekleşti.

Önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne tarihinde bir ilk yaşandığını dile getirdi. 1867'de kurulan Edirne Belediyesinin ilk kadın belediye başkanına koltuğu büyük bir mutluluk ve gururla devrettiğini ifade eden Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi.

Akın, Gürkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Törene, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman Akın'ın yakınları ve partililer katıldı.

Törenin ardından belediyenin bahçesinde vatandaşlara hitap eden Akın, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ve kentte yepyeni bir sayfa açacaklarını belirten Akın,"Ben buradan bütün hemşerilerime söz veriyorum. Nasıl ki mesleki hayatımda adil olduysam, dürüst olduysam bugün sizin gözlerinizin içerisine nasıl cesaretle bakabiliyorsam 5 yıllık görevim süresi boyunca herkese karşı adil olacağım, eşit olacağım ve en önemlisi size karşı hep dürüst olacağım." dedi.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:28 Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu Arçelik markası artık Beko olarak ticarete devam edeceğini duyurdu
15:30 Beşiktaş’ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı
15:22 Şeyma Döğücü’nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu Şeyma Döğücü'nün seçimi kaybettiği rakibine verdiği hediye devir-teslim törenine damga vurdu
13:50 Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu İşte MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son hali Yüzü mor görüntüleri gündem olmuştu! İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son hali
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
16:45 Yemekteyiz’de kalburabastı krizi Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı Yemekteyiz'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı
16:13 Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı Shakira, İngiliz aktör Lucien Laviscount ile ilişkiye başladı
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:49 Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor Netanyahu, İran tehdidi sonrası korkudan GPS kapattı! Haritalar Tel Aviv yerine Beyrut gösteriyor
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 18:46:59. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement