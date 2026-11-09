Edirne Belediye Başkanı Gencan, Atatürk'ü 88'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle andı - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Atatürk'ü 88'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle andı

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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Atatürk\'ü 88\'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle andı
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve vefatının 88. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Gencan, mesajında Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyup Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yaşatacaklarını belirterek Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.

(EDİRNE)- Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yaşatmak ve ülkemizi onun gösterdiği çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde derin bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. Aradan geçen yıllar, ona duyduğumuz sevgiyi ve özlemi azaltmadı. Milletimizin gönlündeki yeri, bağımsızlığımız için verdiği mücadele ve bizlere bıraktığı eserler, bugün de aynı değerini koruyor.

Atatürk, milletimizin en zor günlerinde bağımsızlığa olan inancını kaybetmedi. Milletine duyduğu güvenle Kurtuluş Mücadelemize önderlik etti, ardından Cumhuriyet'i kurarak ülkemizin geleceğini değiştirdi. Bir milletin kendi kaderine sahip çıkabileceğini, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş bir ülke kurulabileceğini gösterdi. Bizlere bıraktığı en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in kazanımlarına, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, kendisine duyduğumuz minnetin ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğidir.

Atamızın, 'beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözleri, onu anmanın ve anlamanın önemini bizlere hatırlatıyor. Atatürk'ü anmak, onun düşüncelerini anlamak ve bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkmaktır. Kadınların eşit haklarla yaşamın her alanında yer alabildiği, çocukların ve gençlerin bilimle, eğitimle ve özgür düşünceyle yetişebildiği bir Türkiye için çalışmak, onun gösterdiği yolda ilerlemektir. Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak, Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yaşatmak ve ülkemizi onun gösterdiği çağdaşlaşma hedefi doğrultusunda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkEdirne Belediyesi10 KasımPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Gencan, Atatürk'ü 88'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle andı - Son Dakika
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