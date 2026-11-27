Edirne Belediye Başkanı Gencan, veda ziyaretinde Vali Sezer’e teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Filiz Gencan’ı ziyaret etti; görüşmede kent çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. Gencan, Sezer’e çalışmaları için teşekkür etti; Sezer de misafirperverliği için teşekkür edip başarılar diledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, veda ziyaretleri kapsamında Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti.
Belediyede gerçekleşen ziyarette Sezer ve Gencan bir süre görüştü.
Görüşmede, kentte yürütülen çalışmalar ve kurumlar arasındaki iş birliği ele alındı.
Belediye Başkanı Gencan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Sezer'e kentteki görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Vali Sezer de misafirperverliği dolayısıyla Gencan'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?