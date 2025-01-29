Edirne Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Buluştu

Edirne Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Buluştu

Akın, sanayi esnafıyla toplantı yaparak sorunları ele aldı, dayanışmaya vurgu yaptı.

29.01.2025 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Akın, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Sanayinin dayanışmanın sembolü olan bir yer olduğunu belirten Akın, "Şehrimizde de aynı danışmayı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Sanayi esnafıyla sürekli fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Başkan yardımcılarımız dün buraya gelip talepleri aldılar. Hızlıca çözebildiklerimize müdahale ettik. Orta ve uzun ölçekte yapabileceklerimizi birlikte değerlendirdik. Bugün de bu toplantı sonrası başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Sanayimizin neye ihtiyacı var. Sanayimizi iyileştirmek adına neleri yapabiliriz konuşacağız."

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Akın, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin bir soruya ise gazetecilerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu, gözaltların kamuoyu vicdanında ciddi rahatsızlık oluşturduğunu savundu.

Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor ile ilgili soruya, tüm vatandaşları ve iş insanlarını takıma destek olmaya davet etti.

Akın, Edirnespor destekçileriyle dayanışma yemeğinde bir araya geleceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Yerel Haberler, Edirnespor, Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:08:16. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.