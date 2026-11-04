Edirne Belediye Meclisi'nde mobbing iddiaları gündeme geldi, Gencan tetkik istedi - Son Dakika
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Edirne Belediye Meclisi'nde mobbing iddiaları gündeme geldi, Gencan tetkik istedi

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Edirne Belediye Meclisi\'nde mobbing iddiaları gündeme geldi, Gencan tetkik istedi
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Edirne Belediye Meclisi'nde, bazı belediye çalışanlarına mobbing uygulandığı iddiaları gündeme geldi. Başkan Filiz Gencan, şikayetleri bilmek istediğini ve kimin tarafından yapıldığının tetkik edilip doğruluğu tespit edilirse gereğinin yapılacağını söyledi.

Edirne Belediye Meclisi toplantısında, bazı belediye çalışanlarına "mobbing" uygulandığı iddiaları gündeme geldi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçmeyen bazı belediye çalışanlarına baskı uygulandığı yönünde iddialar bulunduğunu öne sürdü.

Kendilerine ulaşan bazı personelin ağır çalışma koşullarına maruz bırakıldıklarını dile getirdiğini belirten Demir, konunun araştırılmasını istedi.

CHP Meclis Üyesi İsmail Sancakçavuşu ise iddiaların üzücü olduğunu belirterek, her zaman alın terinin ve emeğin yanında olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan da çalışanlarla ilgili tek ölçütlerinin görevlerini gerektiği gibi yerine getirmeleri olduğunu vurguladı.

Mobbing iddialarının araştırılması gerektiğini ifade eden Gencan, "Şikayetleri bilmek istiyorum. Kimin tarafından yapıldığını tetkik edelim. Eğer böyle bir şeyin doğruluğunu tespit edersem gereğini yaparım. Bu çok hassas olduğumuz bir konu." dedi.

Reklam ve tanıtım birimi kurulması önerisi reddedildi

Toplantıda, belediyeye ait raket, bilbord ve reklam panolarının kiralanması işinin belediye bünyesinde yürütülmesine yönelik teklif de görüşüldü.

Mevcut kiralama sözleşmesinin sona ermesinin ardından söz konusu işlerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Reklam ve Tanıtım Birimi tarafından yürütülmesi önerildi.

AK Parti, MHP ve CHP'li meclis üyeleri, konunun bir komisyon oluşturularak ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Reklam ve Tanıtım Birimi kurulmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

"Su sorununu çözmek, su fiyatlarını indirmek değildir"

Öte yandan bazı meclis üyeleri kentte suyun birim fiyatının yüksek olduğunu belirterek, bu konuda çalışma yapılmasını önerdi.

Gencan, belediye meclisi toplantısının ardından gazetecilere, ekonomik koşulların belediye hizmetlerine etkisini değerlendirdi.

Su fiyatlarına ilişkin mecliste tartışma yaşandığını belirten Gencan, Türkiye'deki ekonomik koşulların belediyelerin hizmet maliyetlerini artırdığını ifade etti.

Edirne'de yakın zamanda yaşanan su sıkıntısını hatırlatan Gencan, suyun son derece kıymetli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Su fiyatlarını Türkiye ortalamasını gözeterek belirlediklerini anlatan Gencan, şöyle konuştu:

"Keşke TÜFE, ÜFE oranları bu kadar yüksek olmasa. Ama ortada bir gerçek var. Su zaten çok kıymetli. Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız su sorununu biliyorsunuz. Ucuz olan her şey de kıymetsiz ve değersizleşiyor. Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi de su sorunudur. Su sorununu çözmek, su fiyatlarını indirmek değildir. Bunun da bir maliyeti var. Ne yazık ki her maliyet kalemindeki artış göz önünde bulundurulduğunda burada bir indirim ya da farklı bir uygulama talebinin çok da doğru olmadığını düşünüyoruz."

Belediye meclisindeki siyasi parti gruplarına da çağrıda bulunan Gencan, kararların siyasi yaklaşımlardan ziyade Edirne'nin ihtiyaçları doğrultusunda alınması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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