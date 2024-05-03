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Edirne Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Toplantıları Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Toplantıları Gerçekleşti

Edirne Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda 16 gündem ve 13 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliği üye seçimi de gerçekleştirildi. Edirne İl Genel Meclisi ise mayıs ayı ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve Sazlıdere köyü sahil kesimi ikinci etap revizyon imar planı hakkında rapor sunuldu.

03.05.2024 16:47  Güncelleme: 17:01
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Edirne Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezindeki toplantıda 16 gündem, 13 gündem dışı madde görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıda Marmara Belediyeler Birliğine üye seçimi de yapıldı.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Gökçe Onur Öktem asil üye, Sergen Kuru ise yedek üye olarak seçildi.

Edirne'de devam eden altyapı çalışmaları için de İller Bankasından 228 milyon lira kredi kullanımının oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, bir süre önce vefat eden Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar'ın adının sokak veya caddeye verilmesi önerisi komisyona sevk edildi.

İl Genel Meclisi toplantısı

Edirne İl Genel Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi gerçekleşti.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yoklamanın ardından, gündem maddeleri görüşüldü.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz, Sazlıdere köyü sahil kesimi ikinci etap revizyon imar planı hakkında raporu sundu.

Gegeoğlu, sunumun ardından yaptığı konuşmada, her ilçeden üyenin bulunduğunu ve sorunların çözümü için hep birlikte hareket edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Toplantıları Gerçekleşti - Son Dakika

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