Edirne Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine Maddi Destek Sağladı

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 66 amatör spor kulübüne toplamda 337 bin 500 lira maddi destekte bulunduklarını söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, belediye meclis salonunda amatör spor kulübü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, spora desteklerinin devam ettiğini belirtti.

Görev yaptığı 10 yıl boyunca amatör spor kulüplerine destek olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"10 yıl sonra geldiğimiz noktada amatör sporlarla ilgili vicdanım rahat. Verdiğimiz sözleri tuttuk, yapmamız gerekenleri yaptık. Sizler çok kıymetli bir görev yapıyorsunuz. Ben biliyorum birçoğunuz cebinizden para harcıyorsunuz. Bu milletin çocukları için fedakarca zamanınızı harcıyorsunuz. Tüm bu cabanız çok kıymetli, çok saygıdeğer bir davranış. Bu 10 yılda Edirne'mize ve çocuklarımıza verdiğiniz emekler için, destekler için, katkılar için ellerinize yüreklerinize sağlık. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun."

Gürkan, 66 amatör spor kulübüne toplamda 337 bin 500 lira maddi destekte bulunduklarını dile getirdi.

Konservatuvar öğrencileri başarı elde etti

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri başarı elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İsviçre Mozart Sanat Derneği tarafından organize edilen "Accord VIII. International Music Competition Switzerland" isimli yarışmada, Arş. Gör. Gizem Dalkılıç'ın sınıfında çalışmalarını sürdüren öğrencilerden Yakut Ece Hassan ve Ekin Kürkçü B kategorisinde üçüncülük ödülünü paylaşırken, Ayşe Eda Ümit ise A kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllerini takdim etti.