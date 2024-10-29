Edirne Belediyesi ile Şehit Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Edirne Belediyesi ile Şehit Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı

Edirne Belediyesi ile Şehit Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı

Edirne Belediyesi ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

29.10.2024 17:16
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Edirne Belediyesi ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, dernek binasında düzenlenen törende, şehitleri rahmetle andığını, terörü lanetlediğini söyledi.

Şehit yakınlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Akın, "Sizlerle beraber olmak, sizlerin yanında olmak, sizlere destek olmak bizim görevimiz ama biz bunu bir görev olarak değil, canı gönülden, kalben yapıyoruz. O yüzden kendinizi daha çok evinizde hissedin istedik. Bu anlamda da başkanımla konuştuk ve birlikte bir iş birliği protokolü yapmaya karar verdik. Burası zaten sizin eviniz ama daha çok burayı hissedin, daha çok burada kendi evinizde olun. Biz de burayı bir evimiz olarak görüyoruz. Sizlerin yanında olmayı değerli görüyoruz. Bundan sonra yapılacak her iş ve işlemde buranın, her ihtiyacında bizler yanınızdayız. Her zaman birlikteyiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman da destekleri için Akın'a ve belediye personeline teşekkür etti.

Konuşmaların ardından derneğin bulunduğu belediyeye ait arazinin 15 yıllığına tahsisini de içeren iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, belediye başkan yardımcıları, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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