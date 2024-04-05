Edirne Belediyesi tarafından Selimiye Meydanı\'nda düzenlenen iftar programı

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Edirne Belediyesince Selimiye Meydanı'nda iftar programı düzenlendi.

"Edirne Sofrası" adı verilen iftar programı Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun konseriyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ezan okunmasıyla yaklaşık 7 bin kişi iftar yaptı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, programda yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Edirne'nin her zaman dostluk, kardeşlik ve paylaşma mesajı veren kadim bir kent olduğunu belirten Akın, "Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde ekmeğimizi, suyumuzu ve dualarımızı paylaşarak beraber iftarımızı açtık. Kadir Gecemiz mübarek olsun, Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin." dedi.

Akın, Kadir Gecesi nedeniyle Batı Trakya ve yakın illerden Edirne'ye pek çok kişinin de geldiğini dile getirdi.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.