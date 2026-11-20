Edirne Belediyesi 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Edirne Belediyesinin 2027 yılı bütçesi görüşüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından belediyenin 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir de su tarifelerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Kırklareli'de zam yapılmasına rağmen su bedellerinin Edirne'den daha düşük olduğunu savunan Demir, Edirne'de son iki yılda suya yüzde 219 zam yapıldığını belirtti.

Metreküp su bedelinin 337 lira olduğu başka bir il örneği gösterilemeyeceğini ifade eden Demir, öncelikle su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kayıp kaçak kullanımını önleyemiyorsak bunun faturasını vatandaşa ödetemeyiz." dedi.

Başkan Gencan ise zamları tek başına yapmadığını, zamların meclis üyelerinin kararıyla yapıldığını belirtti.

Her zaman Edirne halkının menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini anlatan Gencan, "Kayıp kaçak bedellerinin önlenmesi için zaten çalışmalar yapılıyor. Kayıp kaçağın en çok olduğu yer Kaleiçi semtimizdi. Kimsenin giremediği yere biz girdik ve çalışmalarımız devam ediyor. Bizim gayemiz hemşerilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, hayatın her alanında onlara destek olmak istiyoruz. Bizim her yaptığımız hareket, her yaptığımız iş vatandaşlarımızın hakkıdır hukukudur, bize düşen de bunu sonuna kadar korumaktır." dedi.

Evsel atık bedellerinin görüşülmesi için ise meclisin üçüncü oturumunun pazartesi günü saat 11.00'de yapılmasına karar verildi.

"Bütçemizi oy birliğiyle kabul ettik, hayırlı olsun"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, toplantının ardından gazetecilere, belediyenin 2027 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Belediye olarak kaynakları verimli kullanıp yeni gelir kaynakları oluşturarak hizmet üretmeye devam edeceklerini anlatan Gencan, "Bütçemizi oy birliğiyle kabul ettik, hayırlı olsun" dedi.

Belediyenin otopark ve otogardan bu yıl 32 milyon lira gelir elde ettiğini aktaran Gencan, araç filosunu güçlendirmek amacıyla 14 aracın hizmette olduğunu, 5 yeni aracın da önümüzdeki günlerde belediyeye kazandırılacağını ifade etti.

Ekonomik koşullar, İller Bankası paylarındaki azalma ve bütçe gelirlerindeki belirsizliklere dikkati çeken Gencan, belediye bütçesinde gayrimenkul satışlarının önemli bir gelir kalemi olduğunu kaydetti.

Su tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gencan, meskenlere yönelik ücretlerde indirim yapıldığını, ticarethanelere yönelik düzenlemenin ise mecliste kabul edildiğini belirtti.

Evsel atık bedellerinin yasal yönetmelik doğrultusunda hesaplandığını ifade eden Gencan, konuya ilişkin meclis üyelerine bilgilendirme sunumu yapılacağını ve üçüncü oturumda yeniden görüşüleceğini bildirdi.