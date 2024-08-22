Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne\'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yapılan denetimlerde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

22.08.2024 12:09
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EDİRNE'de, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy ve Meriç ilçesine bağlı Akçadem köyünde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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