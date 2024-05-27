Edirne\'de 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Edirne'de, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Keşan'da yaptıkları çalışmalarda "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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