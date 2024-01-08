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Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, Jandarma ekipleri tarafından hava destekli operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 6 araç durduruldu ve içerisinde 218 kaçak göçmen ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, organizatör şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.

Edirne\'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
08.01.2024 - 12:12,
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EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 218 kaçak göçmen ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 218 kaçak göçmen ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı - Son Dakika
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