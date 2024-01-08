Edirne\'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 218 kaçak göçmen ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.
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