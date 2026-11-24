Edirne'de 22, Kırklareli'nde 4 düzensiz göçmen yakalanarak işleme alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde toplam 26 düzensiz göçmen yakalandı; bunların 22'si Edirne'de, 4'ü Kırklareli'nde tespit edildi. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 22 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 4 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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