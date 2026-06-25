Hudut birliklerince Gemici köyü ve Eskiköy kırsalında yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Irak, Cezayir ve Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 25 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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