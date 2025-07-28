Edirne\'de 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 kaçak göçmen ve 1 Türk yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Nişancıpaşa Mahallesi Mahmutağa Çıkmaz Sokak üzerindeki dört katlı apartmanda arama yaptı. Yapılan aramada, apartmanın giriş katındaki dairede, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 25 Irak, 1 Suriye uyruklu 26 kaçak göçmen ile 1 Türk yakalandı. Göçmenlerle birlikte biri Filistinli 2 kişi de organizatör suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ile toplam 29 kişi Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.