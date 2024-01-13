11:04 •
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir•
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de yurda yasa dışı yollarla giren 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika