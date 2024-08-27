Edirne\'de 27 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 27 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyü ve merkeze bağlı Eskikadın köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.