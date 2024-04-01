Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Meriç'e bağlı Küplü beldesindeki devriye faaliyeti esnasında 3 Fas uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonun devrilmesine neden oldu. Kazada yaralanan sürücü, dron ile görüntülendi. Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik amacıyla alternatif bir güzergah açıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anne ile iki çocuğu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu. Çalışmaların 11'inci gününde akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, evinde saksılarda Hint keneviri yetiştiren M.E. yakalandı. Operasyonda 35 kök Hint keneviri ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?