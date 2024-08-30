Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan törenle kutlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer'in makamında tebriklerin kabul edilmesiyle devam eden tören, askeri birliklerin geçişiyle sürdü. Törene, Vali Sezer, Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve kurumlar katıldı. Kutlamaların gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

30.08.2024 20:55
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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

EDİRNE - Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen tören ilk olarak Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in makamında tebriklerin kabul edilmesiyle devam eden tören, daha sonra Atatürk Bulvarı'nda 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askeri araçların, komandoların ve diğer birliklerin geçişi ile sürdü. Çok sayıda vatandaşta askeri birliklerin geçişini büyük bir heyecanla izledi.

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutan Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar katıldı.

Vali Sezer'in makamında tebrikleri ile süren törende, Atatürk Bulvarı'nda geçit töreni yapıldı. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlik de geçiş yaptı.

Kutlamaları çeşitli etkinlikler ile gece saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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