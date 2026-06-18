Edirne'de 4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne\'de 4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
18.06.2026 09:20
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İpsala Gümrük Kapısı'nda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin uyuşturucu madde bulundu.

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda toplam değeri 3 milyar 25 milyon TL olan, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere hangara alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 3 milyar 25 milyon TL değerindeki uyuşturucu imha edildi. Açıklamada ayrıca, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İpsala Gümrük Kapısı, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Edirne, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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