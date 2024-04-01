Edirne\'de 5 Akaryakıt İstasyonu Denetimler Sonucunda Geçici Olarak Kapatıldı

Güncel

Edirne'de, jandarmanın denetimlerinde 5 akaryakıt istasyonunun faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin maddi ve manevi kayıplara neden olarak değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yılbaşından beri yapılan denetimlerde 32 akaryakıt istasyonu denetlendi.

Ekipler tarafından "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu"na muhalefet ettiği tespit edilen 5 akaryakıt istasyonu eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi, 2 akaryakıt istasyonuna ise ihtar verildi.

Denetim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.