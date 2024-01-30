Edirne\'de 5 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Edirne'de, son 3 günde yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 5 terör örgütü üyesi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.
Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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