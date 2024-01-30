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Edirne'de 5 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne'de son 3 günde yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 5 terör örgütü üyesi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan zanlılardan 4'ü FETÖ, 1'i ise PKK üyesi olarak belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Edirne\'de 5 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
30.01.2024 - 15:05,
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Edirne'de, son 3 günde yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 5 terör örgütü üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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