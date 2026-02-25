Edirne'de 500 Bin Sosyal Konut Kura Çekimi

"Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında kentte yapılacak "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek."
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek törende Edirne'deki hak sahiplerinin belirleneceği bildirildi.
Kura çekiminin saat 14.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.
