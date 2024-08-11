Edirne'de 52 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Edirne'de 52 internet sitesine erişim engellendi

Edirne\'de 52 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 52 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi. Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 52 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi. Sanal devriye faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

11.08.2024 14:14
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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 52 internet adresine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 52 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Sanal devriye faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Üst aramasında tabanca ele geçirildi

Uzunköprü'de üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maksutlu köyündeki devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişinin üzerini aradı.

Aramada ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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