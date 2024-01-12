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Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Edirne'de amatör balıkçılık yapan Murat Bilat ve Tunay Zülka, Meriç Nehri'nde tekneyle balık avına çıktı. Attıkları ağa takılan balık, yaklaşık 2 metre boyunda ve 71 kilogram ağırlığındaydı. Balıkçılar zorlanarak balığı tekneye çıkarttı. Balığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne getiren balıkçılar, kilosunu 100 liradan satışa çıkardıklarını belirtti. Bilat, nehirde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalandığını ifade etti.

Edirne\'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı
12.01.2024 - 16:21,
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Edirne'de, Meriç Nehri'nde balıkçının ağına, yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Amatör balıkçılık yapan Murat Bilat ve Tunay Zülka, nehirde tekneyle balık avına çıktı.

Balıkçıların attığı ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Balıkçılar yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogram ağırlığındaki balığı zorlanarak tekneye çıkarttı.

Bilat, AA muhabirine, yaşadıkları Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne getirdikleri balığın kilosunu 100 liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Balığın büyüklüğünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Bilat, nehirde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de 71 kilogramlık yayın balığı yakalandı - Son Dakika
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