Edirne'de 76 kilogramlık yayın balığı yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 76 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Edirne\'de 76 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Edirne'de Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına 2 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Yılmaz, balığı restoranlara satacağını söyledi.

22.08.2024 13:47
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EDİRNE'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın (68) ağına 2 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Sabri Yılmaz'ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yılmaz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yılmaz, 2 metre boyunda ve 76 kilogram ağırlığa sahip balığın yayın türü olduğunu fark etti. Hem sevinç hem de şaşkınlık yaşayan Yılmaz, boyundan büyük balığı restoranlara satacağını söyledi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de 76 kilogramlık yayın balığı yakalandı - Son Dakika
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