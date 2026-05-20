Edirne'de 760 kg Kum Midyesi Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 760 kg Kum Midyesi Ele Geçirildi

Edirne\'de 760 kg Kum Midyesi Ele Geçirildi
20.05.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yasa dışı yolla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kg kum midyesi ele geçirildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı su ürünleri ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yabancı plakalı bir araç içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 760 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

Su Ürünleri Kanunu kapsamında midyeler ile nakilde kullanılan araca el konuldu.

Canlı olduğu belirlenen midyeler doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 760 kg Kum Midyesi Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:00:04. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 760 kg Kum Midyesi Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.