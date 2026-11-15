Edirne'de aday din görevlilerine Başmüfettiş Paça sorumlulukları anlattı - Son Dakika
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Edirne'de aday din görevlilerine Başmüfettiş Paça sorumlulukları anlattı

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Edirne\'de aday din görevlilerine Başmüfettiş Paça sorumlulukları anlattı
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Edirne Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören aday din görevlilerine yönelik mesleki eğitim konferansı düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Abdulkadir Paça'nın 'Rehberlik ve Denetim Işığında Sorumluluklarımız' sunumunda mesleki sorumluluklar, görev bilinci ve rehberlik faaliyetlerinin önemi ele alındı.

Edirne'de aday din görevlilerine yönelik "Mesleki Sorumluluklar" konferansı düzenlendi.

Edirne Dini İhtisas Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen mesleki eğitim konferansları sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Abdulkadir Paça, merkezde eğitim gören aday din görevlileriyle bir araya gelerek "Rehberlik ve Denetim Işığında Sorumluluklarımız" başlıklı sunum yaptı.

Konferansta, din görevlilerinin mesleki sorumlulukları, sahadaki görev bilinci ve rehberlik faaliyetlerinin önemi ele alındı.

Programa, Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen, eğitim görevlileri ve aday din görevlileri katıldı.

Programın sonunda İşçen, katkı ve paylaşımlarından dolayı Paça'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA
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