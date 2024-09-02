Edirne\'de Adli Yıl Açılışı Töreni Gerçekleştirildi

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Edirne'de adli yıl açılışı dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Edirne Adliyesinde düzenlenen programa hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanları katıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Çakmak, bu yıl da her yıl olduğu gibi mesai arkadaşları ve savunmanın tarafı avukatlarla adaletin hızlı, gecikmeksizin, etkin ve adil şekilde sonuçlanması için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçen çalışma yılının verimli geçtiğini belirten Çakmak, "Çok güzel çalıştık, inşallah kadromuzla, değişen kadromuzla onlarla da aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız. Yine gerek ülkedeki tüm terör örgütleriyle mücadelemiz gerekse suçlularla mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ise anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Avukatların adaletin sağlanması için mücadele ettiğini belirten Karakoç, hukukun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı ve avukatlık mesleğini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Savunma hakkının temsilcisi avukatların önemli görevler yerine getirdiğini dile getiren Karakoç, "Yeni adli yılda da yurttaşların adil yargılanma hakkının bir parçası olarak mesleğimizin sorunlarının çözümü için mücadele edeceğiz. Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzeni olarak hukuku, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.