Edirne'de Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Edirne'de Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne\'de Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Kapıkule yolunda alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

03.10.2024 20:17
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Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

M.E.K. idaresindeki 22 RK 321 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı kent merkezi bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücü ve yolcu, alevleri söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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