Edirne'de aniden bastıran sağanak yağış

Güncel

Edirne'de sağanak yağış

EDİRNE - Edirne'de aniden bastıran sağanak yağmur, şehir genelinde etkisini sürdürürken, caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış, il genelinde etkili oldu. Edirne merkezde de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle tedbir aldı. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.