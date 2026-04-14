Edirne'de Apartman Yangını: Mahsur Kalan Kurtarıldı
Edirne'de Apartman Yangını: Mahsur Kalan Kurtarıldı

14.04.2026 23:09
Edirne'de çıkan yangında, komşuların ihbarıyla itfaiye yan dairede mahsur kalan kişiyi kurtardı.

EDİRNE'de apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, yan dairede mahsur kalan kişi, itfaiye ekibi tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi eski TOKİ konutlarındaki apartmanda çıktı. Apartmanın dördüncü katında Kader Kara'ya ait evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına müdahale edildiği sırada yan dairede ismi öğrenilemeyen bir kişi, cama çıkarak yardım istedi. Dairede mahsur kaldığı anlaşılan vatandaşa, itfaiye ekibi merdivenli araçla ulaştı. Merdivenli araçla evden tahliye edilen kişi, tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Apartman Yangını: Mahsur Kalan Kurtarıldı - Son Dakika

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

00:26
Anfield laneti devam ediyor Noa Lang’tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
Anfield laneti devam ediyor! Noa Lang'tan sonra bir talihsiz sakatlık daha
00:13
Barcelona’ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi
00:05
Liverpool’u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
Liverpool'u ikinci maçta da yenen PSG yarı finalde
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
SON DAKİKA: Edirne'de Apartman Yangını: Mahsur Kalan Kurtarıldı - Son Dakika
Advertisement
