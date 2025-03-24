Edirne'de Arazi Soruşturmasında 8 Sanık Tahliye Edildi

Edirne'de bir köyün arazisinin satışıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan aralarında eski muhtar ve azaların da olduğu 8 sanık tahliye edildi.

Tutukluluk değerlendirme duruşmasında tutuklu sanıklardan R.K, E.K, H.K, A.B. ve F.A'nın adli kontrol, S.A.B, İ.H.K. ve B.B'nin ev hapsi şartıyla tahliye edilmelerine karar verildi.

2015'te merkeze bağlı bir köyün tüzel kişiliğine ait yaklaşık 15 dönüm arazi satılmış, satıştan elde edilen gelirin köy muhtarlığınca usulsüz kullanıldığı tespit edilmişti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Edirne Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince dönemin muhtar ve azaları ile iş insanlarının da aralarında olduğu 10 zanlı gözaltına alınmıştı.

Savcılık sorguları sonrası 24 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan zanlılardan eski muhtar, azalar ve iş insanlarının da aralarında olduğu 8'i hakimlikçe tutuklanmış, E. K. ve S. Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.