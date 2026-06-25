Edirne'de Aşure İkramı - Son Dakika
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Edirne'de Aşure İkramı

Edirne\'de Aşure İkramı
25.06.2026 14:00
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Edirne'de hayırseverlerin katkısıyla muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Edirne'de hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlara muharrem ayı dolayısıyla aşure ve su dağıtıldı.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, gazetecilere, vakfın halka yönelik hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla bin kişilik aşure hazırlandığını belirten Subaşı, "Saraçlar Caddesi'nde her vatandaşımıza dağıtmayı planladık. Öncelikle emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Subaşı, her cuma pilav günü düzenlediklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin Gönül Sofrası Projesi'ne katkı sunduğunu ifade eden Subaşı, "Onların bağışı aşevimizde işlenerek ürünler haline getiriliyor." dedi.

Hayırsever Pınar Ersaçmış da Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşure ikramına Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, vakfın müdürü Tezcan Fidan ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Aşure İkramı - Son Dakika

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