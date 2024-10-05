Edirne'de Avukata Zorla Belge İmzalattı!

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde avukata zorla "Borcu yoktur" yazan belge imzalatan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, avukat Nebi Doğan bürosunda çalıştığı esnada müdahil olduğu bir davanın karşı tarafı olan şüpheli Ö.I. ile bir araya geldi.

Şüpheli, Doğan'ın boğazına bıçak dayayarak vereceği vekalet ücretine karşılık zorla "borcu yoktur" yazısı aldı.

Doğan'ın şikayeti üzerine Ö.I. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Uzunköprü Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe "Nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.