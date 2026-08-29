Edirne'de Badem Üretimi Artıyor

Edirne'de 47 yıl önce çiftçiliğe başlayan İskit ailesinin 2003'te yöneldiği badem üretimi, yıllar içerisinde 160 dönümlük organik çiftliğe dönüştü.

Yaklaşık 600 dönümlük tarım arazisinde farklı ürünler yetiştiren aile, 2001 ekonomik krizinin ardından alternatif ürün arayışına girdi.

Edirne'nin badem ezmesiyle tanınmasından hareketle 2003'te 70 dönümlük alana yaklaşık 2 bin badem ağacı dikildi.

Fırtına, sel ve yangın nedeniyle zaman zaman kayıplar yaşayan aile, üretimden vazgeçmeyerek badem bahçesini büyüttü.

Bugün yaklaşık 160 dönüm alanda 3 bin 500'e yakın badem ağacı bulunan aile, 2012'den bu yana sertifikalı organik üretim yapıyor.

Bu yıl yağışların da etkisiyle verimin iyi olduğu bahçede yaklaşık 10 ton ürün bekleniyor.

"Edirne'nin badem ezmesi ünlü olduğu için badem ekelim dedik"

Gülşan İskit, AA muhabirine, uzun yıllardır tarımla uğraştıklarını, 2001 ekonomik krizinin ardından farklı bir ürün yetiştirme arayışına girdiklerini söyledi.

Edirne'nin badem ezmesiyle tanınmasının kendilerine yol gösterdiğini anlatan İskit, "2001 krizinde çiftçi çok etkilendi. Bayağı sıkıntılardan sonra 'Biz ne yapabiliriz, nasıl bir değişikliğe gidebiliriz?' diye düşünürken Edirne'nin badem ezmesi ünlü olduğu için biz de badem ekelim dedik." ifadelerini kullandı.

İlk olarak 70 dönümlük alanda yaklaşık 2 bin ağaçla üretime başladıklarını belirten İskit, yıllar içerisinde bahçeyi genişlettiklerini anlattı.

Üretim sürecinin her zaman kolay olmadığını dile getiren İskit, fırtına, sel ve yangın gibi olumsuzluklarla karşılaştıklarını, bir fırtınada yaklaşık 200 badem ağacının devrildiğini ifade etti.

Tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürdüklerini belirten İskit, bugün yaklaşık 3 bin 500 ağaca ulaştıklarını ifade etti.

Bu yıl yağışların bademlere olumlu yansıdığını dile getiren İskit, "Bu yıl verimimiz iyi. Yaklaşık 10 ton badem hasadı bekliyoruz." dedi.

"Bu bir kadın girişimi"

Yaklaşık 23 yıldır Londra'da yaşayan Özge İskit de ailesinin uzun yıllar konvansiyonel tarım yaptıktan sonra 2012'de sertifikalı organik üretime geçtiğini söyledi.

Çiftliğin annesinin girişimiyle başladığını ve üretimde kadın emeğinin ağırlıkta olduğunu vurgulayan İskit, "Bu bir kadın girişimi. Burada bütün çalışanlarımız kadın, bir tek babam var erkekleri temsil ediyor. Badem çiftliğini anlatırken bunun kadının emeği olduğunu da anlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Ailesine daha çok pazarlama ve markalaşma alanında destek verdiğini anlatan İskit, bu yıl hasat döneminde işçi bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle Londra'dan Edirne'ye geldiğini belirtti.

Traktörün başına geçerek hasada katılan İskit, "Bu sene işçi bulma konusunda o kadar sıkıntı çektik ki 'Tamam, ben ayarlayıp geleceğim, toplamayı ben yapacağım.' dedim. O yüzden bu seneki badem toplayıcısı benim." ifadelerini kullandı.

Ailesinin emeğinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan İskit, "Annemin, babamın buraya hayatlarını vermiş olmaları, sıfırdan bir çiftlik yaratmış olmaları, konvansiyonel çiftçilikten organik tarıma geçip yepyeni bir ürün yaratmış olmaları benim için çok önemli." dedi.

İskit, ailelerinin badem üretiminin Trakya'daki diğer çiftçilere de örnek olduğunu ve bölgede badem yetiştiriciliğinin zaman içerisinde yaygınlaştığını kaydetti.