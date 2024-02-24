Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Edirne\'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kurulun çalışma esasları ve müdürlük tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Vali Sezer, bağımlılıkları önleme ve mücadele konusunda kurum müdürlerine talimat verdi. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

24.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:55
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Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, kurulun çalışma esasları ve müdürlük tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili genel bilgi verdi.

Vali Sezer, bağımlılıkları önleme ve bağımlılık ile mücadele konusunda gerekli çalışmaların yapılması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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