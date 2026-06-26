Edirne'de Balıkçı Barınakları İçin Toplantı - Son Dakika
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Edirne'de Balıkçı Barınakları İçin Toplantı

Edirne\'de Balıkçı Barınakları İçin Toplantı
26.06.2026 16:18
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Edirne'deki balıkçı barınaklarının gelişimi için çevrim içi toplantıda yatırım projeleri görüşüldü.

Edirne'deki balıkçı barınaklarına yönelik planlanan yatırım ve geliştirme çalışmaları çevrim içi toplantıda ele alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Trakya Kalkınma Ajansı Teknoloji ve Sanayi Birim Başkanı Dr. Mehmet Karaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya katıldı.

Toplantıda, ildeki balıkçı barınaklarının mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirilirken, Trakya Kalkınma Ajansı destekleri kapsamında hayata geçirilebilecek yatırım projeleri ele alındı.

Katılımcılar, balıkçılık sektörünün geliştirilmesi, kıyı altyapısının güçlendirilmesi ve balıkçılara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğiyle yürütülecek projelerle balıkçılık sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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