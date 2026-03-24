Edirne'de Balkan Şehitlerini Anma Günü
Edirne'de Balkan Şehitlerini Anma Günü

24.03.2026 11:04
Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında düzenlenecek tören ve etkinliklerin programı belli oldu.

Anma programı saat 10.00'da Şükrü Paşa Anıtı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleri anıta sunulacak.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilecek, anıt gezilecek.

Program, saat 11.00'de Halk Eğitimi Merkezi'nde devam edecek. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılacak.

Anma programı kapsamında "Balkan Şehitleri" adlı etkinlik icra edilecek, program kapanışla sona erecek.

Selimiye Meydanı'ndaki program

Öte yandan, gün kapsamında yerli ve milli savunma sistemlerinin sergileneceği etkinlikler ile hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilecek gösteriler de düzenlenecek.

Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirilecek program, saat 12.00'de "Trakya Yerli ve Milli Sistemlerle Edirne'de Buluşuyor" etkinliğiyle başlayacak. Program kapsamında yerli ve milli silah sistemlerinin tanıtılacağı serginin açılışı yapılacak.

Etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ATAK helikopterleri ile F-16 savaş uçakları saygı uçuşu gerçekleştirecek.

Programda ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı konseri ile 5. Kolordu Komutanlığı bando gösterisi de yer alacak.

Etkinlikler kapsamında komando yemini töreni de düzenlenecek.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:15:27.
