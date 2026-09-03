Edirne'de başarılı 40 öğrenci umre heyecanı yaşayacak - Son Dakika
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Edirne'de başarılı 40 öğrenci umre heyecanı yaşayacak

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EDİMDER öncülüğünde Edirne'de başarı gösteren 40 öğrenci, umre ziyaretiyle ödüllendirildi. Selimiye Camisi'nde düzenlenen programda Vali Yardımcısı Önder Coşğun ve İl Müftüsü Burhan Çakır öğrencileri tebrik etti.

Edirne İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (EDİMDER) öncülüğünde başarı gösteren 40 öğrenci, umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

Edirne İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Selimiye Camisi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Önder Coşğun ve İl Müftüsü Burhan Çakır katıldı.

Coşğun, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin elde ettiği başarıların kendileri, aileleri ve Edirne adına gurur verici olduğunu belirtti.

İl Müftüsü Çakır da Hz. Muhammed'in hayatı ve güzel ahlakından bahsederek, gençlerin gönül dünyasında güzel izler bırakmanın önemine değindi.

Öğrencilerin Kabe'yi ve kutsal beldeleri ziyaret edecek olmasının büyük bir nimet olduğunu ifade eden Çakır, yolculuğun gençlerin hayatında kalıcı güzelliklere ve hayırlı başlangıçlara vesile olmasını diledi.

Programda, organizasyona katkı sağlayan Edirne Valiliği, İl Müftülüğü, EDİMDER ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Burhan Çakır, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de başarılı 40 öğrenci umre heyecanı yaşayacak - Son Dakika

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