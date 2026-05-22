Edirne\'de Bayram Denetimi

22.05.2026 15:39
Edirne Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi unlu mamul ve tatlı üreten iş yerlerini denetledi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi unlu mamul ve tatlı üreten iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri yaklaşan bayram öncesinde kent genelinde vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bayram dönemiyle birlikte tüketimi belirgin şekilde artan unlu mamul ve tatlı üretimi yapan işletmelerde denetim yapan ekipler, şehir merkezindeki pastanelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren unsurlar üzerinde duruldu.

Zabıta ekipleri imalathanelerin ve satış alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunu, ham maddelerin ve üretilen mamullerin saklama koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Ayrıca, tüketicilerin korunmasına yönelik olarak ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı ve bu etiketlerin mevzuata uygunluğu da detaylı bir şekilde kontrol edildi.

Standartlara uymayan veya eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yasal işlemler uygulandı.

Ekipler bayram süresince de denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA

