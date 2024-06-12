Edirne\'de Bayram Tatiline Otomobil Bakım Yoğunluğu

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Edirne'de bayram tatiline otomobilleriyle çıkmayı planlayan vatandaşlar, araç bakımları için oto tamircilerinde yoğunluk oluşturuyor.

Oto tamircileri, araçların rutin bakımlarının yanı sıra hava sıcaklığının artmasıyla klima kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Bakıma giren araçlar kapsamlı bir çalışmadan geçirilerek araç sahiplerine teslim ediliyor.

Araç Teknisyeni Hasan Aycan, AA muhabirine bayram nedeniyle aşırı yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların yolda problem yaşamamaları için periyodik bakımlarını yaptırması gerektiğini dile getiren Aycan, "Araçalarda çoğunlukla klima ve klima gazlarındaki problemlerle karşılaşılıyor. Sürekli arıza veren araçlar çekiciyle buraya geliyor. Önerim araçların bakımını düzenli yaptırın. Klima gazlarını ve kayış bakımlarını düzenli yaptırın. Yolda kayış kopma gibi durumlar yaşayıp yolda kalmayın. " dedi.