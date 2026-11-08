Edirne'de besici 550 bin liralık satışta dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya gitti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan yetiştiricisi dolandırıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Harmanlı köyünde yaşayan H.A. (59) dün İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

H.A, 3 büyükbaş hayvanını T.K. (54) ve Ş.K'ye (42) toplam 550 bin lira karşılığında sattığını beyan etti.

Satış sırasında 100 bin liranın nakit olarak ödendiğini, kalan 450 bin lira için ise kendisine senet verildiğini belirten H.A, alışverişin ardından söz konusu kişilere ulaşamadığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.