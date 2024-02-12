Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne\'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de Y.Ö. idaresindeki beton mikseri ile F.K. yönetimindeki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve tırdaki yolcu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

12.02.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.Ö. idaresindeki 22 ADJ 442 plakalı beton mikseri, Avrupa Otoyolu batı kavşağında ters yöne giren F.K. yönetimindeki K 7274 BH plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü F.K. ve tırdaki yolcu S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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