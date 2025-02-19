Edirne\'de Bıçaklı Aile Tartışması

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Edirne'de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı M.K. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan K.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.