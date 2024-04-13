Edirne\'de boşanma aşamasında olan kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Edirne'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
P.A. (22) ile boşanma aşamasında olduğu kocası B.A, (22) Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Salih Kasap Sokak'taki ağaçlık alanda tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu B.A, eşini silahla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri silahla yaralanan P.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan şüpheli B.A, polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.
P.A'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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