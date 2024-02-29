Edirne'de bozuk yollar ve su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi
Bu devirde bu manzara: Halk hizmet bekliyor
EDİRNE - Edirne'nin en önemli sorunlarından birisi olan bozuk yollar ve su kesintileri, vatandaşları canından bezdiriyor. Abdurrahman Mahallesi Ayvaz Baba Tabya Sokak sakinleri, 'Yapsınlar, baksınlar oy istemeye geldiklerinde istiyorlar ama işe geldiğinde yok' diyerek belediye yetkililerine seslendi.
Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulan ve bir türlü tamamlanamayan yollar vatandaşları canından bezdirdi. Su kesintilerinden dolayı mağdur olan vatandaşlar, su ihtiyacını camilerden karşılıyor. Yayalar bozuk yollar yüzünden yürümekte zorluk çekerken, araçlar ise çukur dolu yollarda güçlükle ilerliyor. Turizm şehri olarak nitelendirilen Edirne'de alt yapı ve ulaşım gibi sorunların yanı sıra son günlerde artan su kesintileri de çözülmeyi bekliyor.
Abdurrahman Mahallesi sakinlerinden Şevket Dinç, yolların yapıldı denilmesine rağmen tekrar aynı hale döndüğünü ve altyapının berbat olduğunu ifade etti. Ekipleri aramalarına rağmen en az 15 gün sonra işlem yapıldığını aktaran Dinç, 'Makine bozuk, makine yok, makine arızalı. Böyle olmaz ki. Asfalt yaptık demekle alt yapı olmuyor. Asfalt yapınca güzel oluyor ama altı nasıl oluyor bilemiyorum' diyerek belediyeye tepki gösterdi.
"Çamur içiyoruz, çamurla banyo yapıyoruz"
Sürekli su kesintisi yaşandığını ve vaatlerin yerine getirilmediğini belirten Dinç, "Sularda erikli ayarında su içecektik maşallah çamur içiyoruz, çamurla banyo yapıyoruz. Vatandaş olarak mağduruz" dedi.
10 gündür su kesintisi sorunu ile karşı karşıya olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Fatma Yıldırım, yolların da berbat halde olduğunu belirterek bu duruma çözüm bulunmasını istediklerini ve mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
"Yıkanamıyoruz, çamaşırları yıkayamıyoruz"
Yaşanan su kesintilerinden dolayı mağdur olduklarını banyo yapamayıp, çamaşırları yıkayamadıklarını belirten Yıldırım, "Baya bir sıkıntı yaşanıyor. Oraya buraya gidiyorsunuz ama nereye kadar okula giden çocuğu bir hafta 10 gün yıkayamıyorsun, kendin yıkanamıyorsun, şu devirde susuzluktan. Bu şekilde yani çok sıkıntı yaşadık. Çoğu kişi gidiyor camiden, başka yerden su getiriyor. Bu şekilde ihtiyacını görüyor ama nereye kadar gerçekten çok sıkıntı yaşıyoruz" dedi.
Bir an önce yolların yapılması ve su borularının değişmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunan Yıldırım, mağdur olduklarını ve bu duruma çözüm bulunmasını istediklerini aktardı.
"Yollar çok kötü, Bir yağmur yağdığında enkaz haline dönüyor"
Yolların araçlarını bile çekebilecekleri düzeyde olmadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Tamer Gök, "Yollar çok kötü. Yeni yerleşim bölgesi, görülmüş olduğu gibi çamur, batak. Bir yağmur yağdığında enkaz haline dönüyor. Yetkililerin gelip bir an evvel göz atıp, gerekli olan çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz. İnşallah gereken olur diyoruz. Şuan içler acısı bir durum" dedi.
Yolların yanı sıra suların da 1 aydan beri belli aralıklarla kesildiğini belirten Gök, çok sık kesinti yaşandığını ve bu durumdan şikayetçi olduklarını aktardı. 5 aydır yolların bozuk olduğunu ve hiç uğrayanın olmadığını söyleyen Gök, yetkililere seslendi.
"Sular akmıyor, sık sık patlak oluyor"
Suların akmadığını ve çok sık patlaklar yaşandığını belirten mahalle sakinlerinden Halit Demiray, "Sular akmıyor, sık sık borular patlıyor yollar bozuk. Mağduruz. Diğer patlaklardan buraya sıra gelmiyor" ddiye konuştu.
"Sular çamurlu akıyor"
Hem su sorunu yaşadıklarını hem de yolların berbat olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Münevver Apo, "Şikayetçiyiz, sular çamurlu akıyor. Yapıyorlar ama ertesi gün sular yine patlıyor, tekrar inşaat olacak diye yollara hiç bakmıyorlar. Yapsınlar, baksınlar oy istemeye geldiklerinde istiyorlar ama işe geldiğinde yok. Apartmanımız çamur içinde kalıyor" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de bozuk yollar ve su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi - Son Dakika
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?